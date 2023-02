Attacke auf Feuerwehr in Brüggen-Bracht Flaschenwürfe auf Wehr: Belohnung ausgesetzt

Die Gemeinde Brüggen lobt nach den Flaschenwürfen auf ein Feuerwehrfahrzeug beim Nelkensamstagszug in Brüggen-Bracht eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus und hat Anzeige erstattet. Dies teilte Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Dienstag mit. Zeugen sollen sich bei der Polizei oder der Gemeinde melden.