Vorfall in Brüggen-Bracht Feuer in Unterkunft — Polizei ermittelt

Brüggen-Bracht · Die Polizei ermittelt nach einem Feuer am Mittwochnachmittag in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Stiegstraße in Brüggen-Bracht. Was dort geschah.

11.01.2024 , 18:06 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einer Unterkunft. Foto: dpa/Fabian Strauch

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, niemand wurde verletzt. Die Polizei im Kreis Viersen geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Durch den Brand war die Einrichtung, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, zunächst unbewohnbar. Gegen 10.45 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort gerufen worden. Ein Nachbar hatte den Rauch im Erdgeschoss der Einrichtung durch das Fenster erkannt und die Einsatzkräfte alarmiert.

(busch-)