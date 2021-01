Vorfall in Brüggen-Bracht : Einbrecher hebeln Haustür auf

Brüggen Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise, um den oder die Täter ermitteln zu können

Nach einem Einbruch in Brügge-Bracht am Dienstag sucht die Polizei Zeugen. Nach ihren Angaben sind Unbekannte in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr in ein Haus an der Stifterstraße eingebrochen.