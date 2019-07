Brüggen : Dingelstad-Platz wird am 6. Juli mit Party eröffnet

Dingelstad-Platz wird am 6. Juli mit Party eröffnet

Brüggen Am Samstag, 6. Juli, wird auf dem neu gestalteten Platz gefeiert.

(busch-) Der Zeit- und Kostenplan für den Umbau des Bischof-Dingelstad-Platzes in Brüggen-Bracht konnte eingehalten werden. Mit 250.000 Euro hat das Land das Vorhaben bezuschusst und somit rund die Hälfte der Aufgaben übernommen. Der neugestaltete Platz ist für Bürgermeister Frank Gellen (CDU) das Herzstück der innerörtlichen Entwicklung. Parkflächen und ein Bouleplatz wurden angelegt, es gibt neue Verteilerkästen, eine neue Bepflanzung, Beleuchtungsmasten und eine E-Bike-Ladestation. Gefeiert wird am Samstag, 6. Juli, von 19 bis 1 Uhr mit Musik von The Wood Butchers, Roland Zetzen und dem Akkordeonorchester Bracht.