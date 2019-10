Vorfall in Brüggen-Bracht : Diebe fliehen mit mehreren Uhren

Vorfall in Brüggen-Bracht

Mehrere Uhren haben Einbrecher am Dienstag zwischen 18 und 21.30 Uhr aus einem Haus an der Herderstraße in Brüggen-Bracht entwendet. Laut Polizei-Angaben durchsuchten die Unbekannten das Haus, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Zeugen-Hinweise auf Verdächtige nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02162 377-0 entgegen.