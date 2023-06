Ehrenamt in Viersen vakant Bracht braucht eine Schiedsperson

Brüggen · Das Ehrenamt der Schiedsperson ist in Brüggen-Bracht weiterhin zu besetzen. Doch was sind die Anforderungen an die Bewerber?

14.06.2023, 16:18 Uhr

Brüggen-Bracht braucht neue Schiedsperson. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Die Burggemeinde Brüggen weist erneut darauf hin, dass noch eine Schiedsperson für den Bezirk Bracht gesucht wird. Wer sich für das Amt interessiert, kann sich bis Freitag, 30. Juni, schriftlich bewerben. Die Unterlagen sollten adressiert werden an die Burggemeinde Brüggen, Sachgebiet Ordnung, Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Schiedspersonen schlichten sowohl in bürgerlich-rechtlichen Streitfällen als auch in Strafsachen, sie sind dabei ehrenamtlich tätig. Zu den Voraussetzungen, die Bewerber erfüllen müssen, gehört, dass sie im Bezirk des jeweiligen Schiedsamtes wohnen. Sie sollten das 30. Lebensjahr vollendet haben und wenn möglich nicht älter als 70 Jahre sein.

(naf)