Straße in Brüggen-Bracht wird ausgebaut : Auf der Zufahrtstraße zur DRK-Kita gilt Tempo 30

Der Ausbau der Straße „Mevissenfeld“, die als Zufahrt zum DRK-Kindergarten Mevissenfeld in Brüggen-Bracht dient, steht kurz vor der Fertigstellung. Dort gilt zudem eine Tempo-Beschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde. Dies berichtete die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz. Zwar war die Einrichtung bereits Mitte August in Betrieb genommen worden, doch damals fehlte noch die ausgebaute Zufahrt: Sie musste erst neu angelegt werden. Das Besondere an dem Kita-Gebäude für rund drei Millionen Euro: Es wurde in nur fünf Monaten errichtet; beim Bau wurden Holzelemente mit einem Wärmeverbundsystem kombiniert. Bauherr war die GWG, an die die Gemeinde Brüggen das Grundstück vermietet hat; Betreiber und Mieter ist das DRK.