Ungewöhnlliches Geschäft in Brüggen : Was das neue „GabelWerk“ in der Brüggener Fußgängerzone bietet

Sarah Gabel erfüllt sich mit der Eröffnung der eigenen Boutique einen lang gehegten Traum. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Für Sarah Gabel (38) erfüllt sich am Samstag, 5. November, ein Traum: Sie eröffnet ihre eigene Boutique. Und das sind ihre ungewöhnlichen Produkte.

Für Sarah Gabel (38) erfüllt sich am Samstag, 5. November ein Traum, wenn sie die Tür zu ihrer eigenen Boutique öffnet. Doch bis dahin hat die Mönchengladbacherin (38) noch einiges zu tun, wie ein Besuch in ihrem Geschäft „GabelWerk“ an der Klosterstraße zeigt. Obwohl sie meist gelassen sei, sei sie schon aufgeregt, erzählt die Hundebesitzerin mit einem Lächeln.

Am frühren Standort von „Pure Living“ wird Sarah Gabel eröffnen. Anders als der Name vermuten lässt, bietet sie weder Kulinarik noch Haushaltsartikel, sondern um individuell angefertigte Taschen: „Für Frauchen, Frauen und eigentlich für alle“, sagt Gabel. Aus einer Not heraus habe sie 2009 eine Tasche für ihren Hund Paulo entworfen, denn die verfügbaren Modelle gefielen ihr nicht. Praktisch sollte ihr Doggybag sein, aber auch schön.

Mit dieser Idee legt die Grundschullehrerin den Grundstein für eine eigene Manufaktur. In ihrem erlernten Beruf sei sie nicht glücklich gewesen, immer mehr Zeit habe ihr Hobby eingenommen, zunächst im eigenen Heim, dann in einer kleinen Werkstatt in Mönchengladbach-Rheydt. Doch Sarah Gabel wollte ihre eigene Boutique eröffnen – in Brüggen. „Schon als Kind war ich mit meinen Eltrn sonntags in Brüggen bummeln“, erzählt sie. Brüggen habe für sie eine „sehr, sehr schöne Atmosphäre“. Keine Frage, dass sie in der Burggemeinde ihre Prosukte präsentiere wollte. In das 90 Quadratmeter große Ladenlokal habe sie sich sofort verliebt.

Jetzt hofft Sarah Gabel, dass sich ihre Kunden auch in ihre Produkte verlieben: Sie fertigt Taschen für Hunde, Leckerli-Beutel, Decken und Schlafsäcke. Aus der Hundetaschen-Serie hätten sich weitere Lifestyle-Produkten entwickelt, vom Schlüsselanhänger über die Geldbörse bis zu Handtaschen in vielen Größen (ab 250 Euro). „Der Kunde wählt Design und Ausstattung. Er enstcheidet, was ihm wichtig ist“, so gabel. Sie verarbeitet je nach Zweck beschichtete Materialien ebenso wie Rindsleder. Stolz ist sie auf den ersten eigenen Stoff im Herbtsmuster.