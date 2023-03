Eine Baustelle fertig - nächste kommt Borner Straße ist wieder frei – vorerst

Endlich wieder freie Fahrt auf der Borner Straße! Seit Mittwochmittag – und damit früher als mit Donnerstagmorgen angekündigt – ist eine von Brüggens Hauptverkehrsachsen zwischen Vennmühlenweg und Kreisverkerhr an der B 221 wieder für den Verkehr freigegeben; die Busse können wieder ihre üblichen Haltestellen ansteuern. Auch der Schneefall hatte die geplante Freigabe nicht mehr behindert. Am Mittwoch waren noch letzte Arbeiten an den Banketten in diesem Abschnitt ausgeführt worden; zudem war eine Asphaltschichtdickenmessung angesetzt. Doch dies war erst der Auftakt für eine längere Bautätigkeit.