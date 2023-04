Was das neue Fest „Borner Sommer“ bietet Großes Fest und ein außergewöhnliches, neues Angebot in Born

Das große Fest im Sommer soll Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung anlocken, damit sie das Dorf in Feierlaune kennenlernen. Born wird dann zur Partymeile: Wenn am Samstag die Live-Band Acoustic Deluxe aufspielt, kann getanzt werden. Am Sonntag sorgt Alleinunterhalter Roland Zetzen für Musik.