Bunter Schulzug in Brüggen-Born Mehr als 150 Kinder in Born zeigen ihre Mottowagen

Der Borner Jugendtreff heizte die Stimmung mit Discomusik an. An der Strecke stand auch das Brüggener Dreigestirn. „Wir sind hier nur noch kurz, weil wir einen vollen Terminplan haben und weiter müssen“, sagte Prinz Stephan I. nach dem Vorprogramm in der Schule mit den Tanzgarden der Brüggener Burggarde. „Bei den Zügen in Bracht und Niederkrüchten stehen wir auf dem Prunkwagen, den uns für ein Jahr der KV Maak Möt Brempt überlassen hat.“