Brüggen : BMX-Rampe für Skaterpark kann gebaut werden

Brüggen Anfang August war eine Finanzierungslücke bei dem Vorhaben deutlich geworden.

Eine gute Nachricht für den geplanten Skaterpark am Vennberg konnte Dieter Dresen, Fachbereichsleiter für Planung, Bauen und Technik, am Dienstag im Ausschuss für Bauen, Planen und Klimaschutz mitteilen: „Es sind derart viele Spenden zusammengekommen, das auch die Minirampe für Biker gebaut werden kann.“ Dabei hat das wochenlange Daumendrücken geholfen: Die neue Anlage wird mit diesem Modul nicht nur für Skater, sondern auch für Biker nutzbar sein; damit nimmt sie eine Ausnahmestellung in der Region ein.