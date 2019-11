Brüggen : Brüggen bietet neue Bestattungsformen

Die Rotbuche ist ein prägnanter Baum am Friedhof Herrenlandstraße. Ihr gegenüber soll ein Aschestreufeld angelegt werden. Foto: Oliver Mankowski

Brüggen Die wichtigste Änderung in der Friedhofssatzung ab 1. Januar 2020: Es gibt neue Möglichkeiten für die letzte Ruhestätte. Auch die Gebühren ändern sich. Darüber entscheidet am Dienstag, 12. November, der Gemeinderat.

In Brüggen gibt es ab 1. Januar 2020 vier neue Möglichkeiten, sich bestatten zu lassen. „Wir reagieren damit auf Veränderungen bei der Bestattungskultur“, erläutert Kämmerer Oliver Mankowski, der auch zuständig für die kommunalen Friedhöfe ist. In der Burggemeinde habe man beobachtet, dass Beerdigungen in den Niederlanden häufiger als Alternative gewählt werden. Früher beliebte Bestattungsformen wie das Reihengrab seien dagegen aktuell kaum noch gewünscht. In Brüggen werde bei einem Drittel der Beerdigungen der Sarg bevorzugt, bei zwei Dritteln seien es Urnen. Über die Satzung entscheidet der Rat am 12. November.

Welche vier neuen Bestattungsformen gibt es künftig in Brüggen?

Es handelt sich um das Urnenreihengrab, das pflegefreie Urnenreihengrab, Urnenstelen und eine Ascheverstreuung auf einem Aschestreufeld.

Was ist ein Urnenreihengrab und was kostet es?

Bei einem Urnenreihengrab wird die Urne mit der Asche des Verstorbenen für 25 Jahre unter einer Rasenfläche beigesetzt, darauf liegt eine Platte mit dem Namen. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden, eine Gestaltung ist nicht möglich, eine Grabpflege nicht notwendig. In der neuen Satzung ist vorgesehen, dass die Gebühr 133 Euro kostet und das Nutzungsrecht 1097 Euro. In der Gebühr enthalten sind bereits die Kosten für das Abräumen.

Laut Kämmerer Mankowski ist das Abräumen von Gräbern zum Problem geworden. Immer wieder gebe es Fälle, wo sich Angehörige nicht darum kümmerten. Laut Mankowski habe die Gemeinde 75 Ordnungsverfügungen für ordnungsgemäße Gräber verhängen müssen. Der Vorteil für die Angehörigen: Anders als bei einer anonymen Urnenbestattung gibt es bei einem Urnenreihengrab für die Angehörigen einen Platz auf Friedhof, an dem sie trauern können.

Was ist ein pflegefreies Urnengrab und was kostet es?

Die Grabstelle kann ausgesucht werden, für 25 Jahre genutzt werden, eine Verlängerung ist möglich. Die Gestaltung übernimmt eine Gärtnerei; die Kosten dafür sind bereits in der Gebühr enthalten. Die Gebühr beträgt 133 Euro, das Nutzungsrecht kostet 1789 Euro. Der Vorteil für die Hinterbliebenen: Sie müssen sich nicht selbst um die Grabpflege kümmern.

Was ist eine Urnenstele und was kostet sie?

Auf Brüggener Friedhöfen gibt es bisher – anders als etwa in Nettetal – noch keine Urnenstelen. Dies sind Bauwerke, in deren Kammern mehrere Urnen untergebracht werden können. Wie so etwas aussehen kann, zeigt eine Fotomontage der Firma Paul Wolff: In vier Kammern gibt es Platz für acht Urnen. Ein Platz in einer Urnenstele kann 25 Jahre und länger genutzt werden; er kann ausgewählt werden. Weder ist eine Gestaltung notwendig, noch ist Pflege möglich. Die Gebühr beträgt 82 Euro, das Nutzungsrecht kostet 1334 Euro.

Wo liegt das erste Aschestreufeld, was kostet eine Verstreuung?

Am kommunalen Friedhof an der Herrenlandstraße 3 steht eine gigantische Rotbuche, die laut Oliver Mankowski mehr als hundert Jahre alt ist. Diesen Baum hat er in die Liste der Naturdenkmäler aufnehmen lassen. Deshalb kann die Asche der Toten nicht direkt darunter verstreut werden. Das Aschestreufeld soll auf einer Wiese, die der Rotbuche gegenüber liegt, angelegt werden. Bei dieser Bestattungsvariante gilt eine Nutzungsdauer von 25 Jahren. Weder eine Verlängerung noch eine Wahlmöglichkeit ist vorgesehen. Die Hinterbliebenen können bei dieser anonymen Form kein Grab gestalten, müssen sich aber auch nicht um dessen Pflege kümmern. Die Gebühr liegt bei 101 Euro, das Nutzungsrecht kostet 456 Euro.

Welche Gebühren steigen?

Teurer wird es, wenn Nutzungsrechten an Wahlgräbern verlängert werden. Je Grabstätte und Jahr kostet dies künftig ein Drittel mehr: 99 statt 75 Euro. Werden Nutzungsrechte für Urnenwahlgräber verlängert, kostet das pro Jahr künftig 50 Euro (bisher 43 Euro).

Welche Kosten ändern sich noch?

Für ein Reihengrab mit 25 Jahren Nutzungsdauer wird es teurer: Die Gebühr sinkt zwar auf 275 Euro (bisher 299 Euro), die Kosten für das Nutzungsrecht steigen aber von 1548 Euro auf 1674 Euro.

Insgesamt billiger wird es bei einem pflegefreien Reihengrab mit einer 50 mal 40 Zentimeter großen Steinplatte: Dafür sinkt die Gebühr von 299 Euro auf 275 Euro, auch die Kosten für das Nutzungsrecht sinken von 2272 Euro auf 2174 Euro.

Teurer wird es für alle, die sich für ein Wahlgrab für Sarg oder Urne entscheiden: Zwar verringert sich die Gebühr auf 356 Euro (vorher 375 Euro), doch die Kosten für das Nutzungsrecht steigen auf 2472 Euro (vorher 2245 Euro).

Billiger wird auch die Entscheidung für ein Urnengrab: Die Gebühr sinkt auf 179 Euro (bisher 207 Euro), die Kosten für die Nutzungsgebühr sinken auf 1253 Euro (bisher: 1299 Euro).

