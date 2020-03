Tourismus in Brüggen : Brüggen bietet 2020 zehn weitere Leihpedelecs

Tourismus in Brüggen

In Brüggen können mehr Pedelecs verliehen werden. Foto: Alois Müller

Brüggen Die Nachfrage der Radtouristen war höher als das Angebot. Dies will die Verwaltung nun - auch mit Blick auf die beiden Hotels - ändern.

Urlaub im Fahrradsattel wird immer beliebter. Und das nicht nur in den benachbarten Niederlanden. Diesem Trend will auch die Gemeinde Brüggen folgen. Die Mitglieder im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus folgten jetzt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Danach sollen zehn Pedelecs zum Verleih an Radtouristen angeschafft werden.