Ausflugsziel Borner See in Brüggen Biber sorgt für Überschwemmung

Es ist nicht das erste Mal, dass Biber-Aktivitäten im Kreis Viersen für Überflutungen sorgen. Bereits im November 2022 war der hohe Wasserstand am Borner See ungewöhnlich. Schon damals breitete sich das Wasser bis an die Wanderwege aus, auch einige Angelstege waren und sind nicht mehr trockenen Fußes zu erreichen. Die Vermutung damals: ein Zusammenhang mit einem Biberdamm am Kranenbach.