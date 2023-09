Auszeichnung für Ehrenamtliche Brüggen vergibt wieder den Heimatpreis

Mit dem Heimatpreis werden ehrenamtlich Aktive ausgezeichnet, die sich in der – und für ihre – Gemeinde engagieren. Er kann an Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, vergeben werden. Der Heimatpreis ist Baustein des vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung aufgelegten Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.“