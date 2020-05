Verkehr in Brüggen : Beratung über Querung verschoben

Wer den Weg Laarer Bach nutzt, muss hinter Born die Bundesstraße 221 überqueren. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Wer am Weg Laarer Bach spaziert oder radelt, muss hinter Born die B 221 überqueren, doch dort gilt Tempo 70. Die Donnerstagsradler wünschen sich eine neue Unterführung. Dies wird erst bei den Etat-Beratungen ein Thema.

Auf den Antrag der Gruppe „Donnerstagsradler“ um Heinz Feikes für eine neue Unterführung an der Bundesstraße 221 gibt es noch keine Entscheidung. Die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen in der jüngsten Sitzung auf Antrag von CDU-Ratsherrn Willi Michels, das Thema erst bei den Haushaltsberatungen wieder aufzugreifen. Erwin Nasarzewski, der den Antrag der Radler-Gruppe an die CDU weiter geleitet hatte, zeigte sich von dem Ergebnis enttäuscht. „Ich hätte mir eine einfache und sichere Lösung gewünscht“, sagte der frühere CDU-Ratsherr (85). Wer wie die Gemeinde Brüggen damit werbe, touristisches Ziel für Fahrradfahrer sein zu wollen, sollte nach Nasarzewskis Einschätzung auch etwas für die Sicherheit der Radler unternehmen.

Die 23 Unterzeichner der „Donnerstagsradler“ hatten für den Weg Laarer Bach eine Unterführung gefordert. Das Problem: Der Weg kreuzt hinter Born die Bundesstraße 221 –- und dort sind die motorisierten Verkehrsteilnehmer mit mindestens 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das ist zu schnell – und zu gefährlich, insbesondere für größere Gruppen, die die Bundesstraße queren müssen, lautete die Einschätzung der Radler-Gruppe.

Sie schlugen deshalb vor, die bereits bestehende Planung für eine Unterführung wieder aufzugreifen und mit dem Schwalmverband und dem Naturpark Schwalm-Nette gemeinsam diese gefährliche Stelle zu entschärfen – mit einfachen Mitteln und ohne große Kosten.

Dazu hatte die Verwaltung eine Beschlussempfehlung formuliert. Darin schlug sie vor, das Projekt dahingehend weiter zu verfolgen, dass Geld für eine Planung für eine neue Unterführung in die Hand genommen werden sollte. Die Beschluss-Empfehlung lautete: „Aufgrund des Bürgerantrags wird dem Rat empfohlen, Mittel für die Grundlagenermittlung und die in die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 einzustellen.“ Die Angelegenheit solle, sobald eine fertige Vorentwurfsplanung vorliege, in den zuständigen Fachausschuss für Bauen und Klimaschutz verwiesen und dort weiter beraten werden.

Doch so weit wollten sich die Gemeinderatsmitglieder nicht festlegen. Während René Bongartz für die Bündnisgrünen eine „Unterführung sehr befürworten“ würde, erinnerte Andreas Bist für die FDP an die bereits bestehende Unterführung. Manuel de Sousa (SPD) wollte das Vorhaben bereits an dieser Stelle stoppen: „Das macht keinen Sinn. Das würde einen hohen sechsstelligen Betrag kosten.“

Das Thema einer neuen Unterführung im Bereich des Laarer Baches ist nicht neu: Seit dem Jahr 2005 wird es immer wieder diskutiert. Geändert hat sich seitdem nichts. In der Ratsvorlage verweist die Verwaltung zum einen auf die „voraussichtlich hohen Kosten“. Zum anderen sei aus bautechnischer Sicht eine barrierefreie Ausführung nicht oder „nur mit unvertretbarem Aufwand“ möglich. Außerdem handele es sich aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde um einen „unauffälligen Gefahrenpunkt“. Nicht zu vergessen sei laut Verwaltung auch, dass im Bereich der ehemaligen Bahntrasse (Verlängerung der Straße In der Haag in Richtung Borner See) eine attraktive und gefahrlose Alternative zur Querung der B 221 vorhanden sei.