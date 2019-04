Ausschuss für Soziales und Senioren : Brüggen: Behindertenbeirat soll kommen

Brüggen Eigentlich wollte sich die Verwaltung lediglich nach dem Interesse an einem Beirat erkundigen. Die Fraktionen beschäftigten sich allerdings schon in der Sitzung mit konkreten Vorschlägen für eine Gestaltung des Behindertenbeirates.

Der Behindertenbeauftragte der Gemeinde Brüggen wird in Zukunft Unterstützung bekommen – in Form eines Behindertenbeirates. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag bestätigte der Ausschuss für Soziales und Senioren in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag einstimmig. Dass der Ausschuss eine Gründung befürwortete, wurde schnell klar. Länger hielten sich die Mitglieder mit Rahmenbedingungen auf.