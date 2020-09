Service in Brüggen : Gemeinde stellt Behälter für Laub auf

Brüggen Die Gemeinde Brüggen warnt vor Missbrauch der Laubsammelbehälter, die nur für gemeindeeigene Straßenbäume da sind.

Die Gemeinde stellt wie im Vorjahr Sammelbehälter für Laub von Straßenbäumen auf. Diese stehen in Bracht am Bischof-Dingelstad-Platz, an der Brachter Mühle, am Holtschneiderweg, an der Königstraße (Sackgasse Richtung Westwall), am Westwall (Höhe Hausnummer 32/34), in Brüggen an der Hochstraße (gegenüber Hausnummer 60), am Parkplatz Friedhof/Kesseler Weg, an der früheren Landesjagdschule (Höhe Parkbucht Am Grasweg) und in Born am Parkplatz am Friedhof.