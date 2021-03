85-jährige Seniorin in Brüggen : Bankangestellte verhindert Enkeltrick

Brüggen Wieder einmal versuchten Betrüger, Geld von Senioren zu erschwindeln. Im Falle einer 85-jährigen Frau aus Brüggen konnte eine Bankangestellte den Betrug mittels Enkeltrick vereiteln.

(hb) Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin bei der Bank in Brüggen konnte ein Trickbetrug in letzter Sekunde vereitelt werden. Eine 85-jährige Brüggenerin hatte am Freitag den Anruf ihrer angeblichen Enkelin erhalten. Die weinende Anruferin übergab das Gespräch an einen Mann. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte der geschockten „Oma“, dass die Enkelin in Haft müsse, da sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Haft könne mit einer Kaution in Höhe von 45.000 Euro verhindert werden.