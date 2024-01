Rettungshubschrauber in Brüggen Autofahrer prallt gegen Baum — schwer verletzt

Brüggen · Ein 80-jähriger Autofahrer aus Nettetal ist bei einem Verkehrsunfall in Brüggen am Samstagmittag schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik.

27.01.2024 , 19:41 Uhr

Ein Rettungshubschrauber brachte den 80-jährigen Autofahrer in eine Spezialklinik (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 12.10 Uhr auf der Boisheimer Straße. Der Mann sei in Fahrtrichtung Brüggen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. „Aus bislang unbekannten Gründen kam er kurz hinter der Einmündung Am Heidkamp nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum“, sagte ein Sprecher. Die Einsatzstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 beim Verkehrskommissariat zu melden.

(mrö)