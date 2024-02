Mit Hubschrauber ins Krankenhaus 80-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall in Brüggen

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Nettetal, der am 27. Januar bei einem Unfall auf der L373 bei Brüggen schwer verletzt wurde, ist laut Polizei in einem Krankenhaus gestorben. Der Mann war kurz hinter der Einmündung Am Heidkamp rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Inzwischen ist - wie die Polizei mitteilt - klar, dass ein internistischer Notfall die Ursache des Alleinufalls war.