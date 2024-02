Unfall in Brüggen Auto überschlägt sich — wer hat den grauen Wagen gesehen?

Der 19-Jährige war allerdings nur im Besitz eines britischen „Lernführerscheins", der in Deutschland nicht als Fahrerlaubnis gilt. Deshalb erhält er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 19-Jährige war zunächst auf der Borner Straße in Richtung Brüggen gefahren und rechts in den Hagenkreuzweg abgebogen. Wie er der Polizei schilderte, sei ihm ein graues Auto entgegengekommen, das in der Mitte der Straße gefahren sei. Deshalb sei er ausgewichen, gegen den Bordstein gekommen und habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto überschlug sich, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach kurzer Behandlung verlassen. Der graue Wagen sei weitergefahren, ohne dass der Fahrer sich um den Unfall gekümmert habe.