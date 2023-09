Touristische Hinweistafel in Brüggen Ausschuss berät über Autobahnschild für Brachter Mühle

Die FDP schlägt vor, das Schild mit Verweis auf die Brachter Mühle nahe der Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd an der A61 aufzustellen. „Die Gemeinde hat inzwischen die Brachter Mühle mit in das Gemeindelogo aufgenommen und zeigt damit, dass die Brachter Mühle einen besonderen Stellenwert in der Gemeinde hat“, führt Bist in dem Antrag aus. Ein Hinweisschild auf der A61 könne Touristen nach Bracht locken. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) stehen an deutschen Autobahnen mehr als 3400 der braunen touristischen Hinweisschilder. Motive sind häufig Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler.