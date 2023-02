Wechsel in Brüggen Auf die Friedhofsgärtner Müller folgt Daniel Huff

Auf die bevorstehende Zeit in Brüggen freut sich Huff: „Besonders schön ist die Abwechslung, die man hier in Brüggen hat.“ Zu seinen Aufgaben zählen Pflegearbeiten, die Annahme von Beerdigungen, Beratungsgespräche, aber auch die Präsenz auf der Fläche. „Ich bin für Friedhofsbesucher vor Ort auch stets ein Ansprechpartner und eine emotionale Stütze“, sagt der 30-Jährige. Für Huff schon als Kind klar, dass einmal Friedhofsgärtner werden will: „Ich bin in der Friedhofsgärtnerei meiner Eltern groß geworden, mir liegt das einfach.“ Von 2011 bis 2014 hat er die Ausbildung zum Friedhofsgärtner absolviert, daraufhin einige Jahre im Familienbetrieb und bei einer anderen Kommune gearbeitet.