Verdacht auf Unfallflucht in Brüggen Anzeige nach Zusammenstoß mit 14-jährigem Radfahrer

Die Autofahrerin stieg aus und fragt den 14-Jährigen, ob es ihm gut gehe, was er zunächst bestätigte. Die Frau fuhr weiter. Der Junge merkte sich das Kennzeichen des Autos und konnte ebenfalls die Unfallverursacherin gut beschreiben. Dank dieser Hinweise traf die Polizei die 44-Jährige später an ihrer Wohnanschrift an. Auch der Pkw war dort und wies passende Beschädigungen auf. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht wurde geschrieben.