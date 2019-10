Brüggen : „Zentrale Plätze sehen trostlos aus“

Brüggen Erwin Nasarzweski wünscht sich eine Frischzellenkur für das Brüggener Zentrum und den Burgwall. Der frühere CDU-Ratsherr vermisst an den zentralen Plätzen Flair und Aufenthaltsqualität.

Wenn Erwin Nasarzewski (84) heute durch die Brüggener Fußgängerzone schlendert, vorbei am Nikolausplatz und Kreuzherrenplatz weiter zum Burgwall, dann wünscht er sich, dass in Brüggen etwas geschieht. „Und das geht nicht nur mir so“, sagt der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende, der 35 Jahre lang politisch aktiv war, etwa im Gemeinderat und als sachkundiger Bürger im Bauausschuss. Auch viele Brüggener würden, wie er aus Gesprächen wisse, ähnlich denken. Sie finden, dass im Brüggener Zentrum dringend etwas geschehen müsse. „Die Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen. Es reicht nicht, nur ein paar Bänke und Töpfe mit Blumen aufzustellen“, meint der Brüggener.

Das Zentrum rund um die Burg sei schön, aber längst nicht mehr jede Ecke. Als Beispiel nennt Nasarzewski die beiden zentralen Plätze am Rathaus: „Der Nikolausplatz ist trostlos, auch für den Kreuzherrenplatz gab es interessante Pläne.“ Doch was sei daraus geworden?

So habe es bereits 2005 einen Entwurf für einen Brunnen am Nikolausplatz gegeben, auch Mittel hätten dazu bereit gestanden. Doch daraus sei nichts geworden. Vor sechs Jahren habe es nochmal neue Pläne für die zentralen Plätze gegeben, doch auch diese seien nicht umgesetzt worden. Dabei sei Brüggen durchaus schön, locke besonders an Sonntagen viele Touristen an. Doch auch ihnen müsste – ebenso wie den Brüggenern – ein schönes Zentrum geboten werden. „Brüggen ist eine alte Dame, die hübsch ist, aber neuen Lippenstift gebrauchen könnte“, meint der 84-Jährige. Die Fußgängerzone mit ihren beiden zentralen Plätzen sei das Wohnzimmer von Brüggen: „Da sind schon lange die Tapeten nicht erneuert worden. Es ist alles so in die Jahre gekommen, und versprochen worden ist uns viel.“