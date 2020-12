Vier Fraktionen wollen Änderung der Geschäftsordnung : Antrag zu mehr Transparenz wird weiter diskutiert

Brüggen Der gemeinsame Antrag von vier Fraktionen im Brüggener Rat zu mehr Transparenz bei den Niederschriften war zunächst nur für Ratssitzungen erfolgreich. Im Februar soll darüber auch für Ausschusssitzungen diskutiert werden.

Mehr Transparenz bei Niederschriften von Sitzungen politischer Gremien in Brüggen: Das wollten Bündnis 90/Die Grünen, SPD, die Wählergemeinschaft „Wir“ und die FDP mit einem gemeinsamen Antrag erreichen. Sie schlugen eine Änderung der Geschäftsordnung vor. So sollten in Zukunft Abstimmungsergebnisse in der Form niedergeschrieben werden, dass die Stimmen nach Fraktionen aufgeführt sind. In der Stadt Viersen wird dies, so Stadtsprecher Frank Schlifke, bereits „seit Jahren so gehandhabt“.