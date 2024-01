Stadtgespräch Brüggen Bruderschaft gewinnt Mitglieder, Seniorengemeinschaft gewinnt Preis

Die Antonius-Schützenbruderschaft Born befindet sich im Aufschwung - wie bei der Mitgliederversammlung im Pfarrheim zu hören war. Der Mitgliederbestand ist in den vergangenen drei Jahren um 44 neue Mitglieder auf nun insgesamt 344 Bruderschaftler gestiegen. Acht Jungschützen wechselten zu den Erwachsenen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Udo Boochs, Richard Haberzettl, Karl-Heinz Tissen und Jörg Weinmann, für 40 Jahre: Michael Winzen, für 50 Jahre: Hans-Dieter Hildebrandt, Klaus Metten, Heinrich Pielen, Klaus Reuters und Adam van Bökel sowie für 60 Jahre Mitgliedschaft: Walter Franken, Matthias Mülders, Heinz Gisbertz und Hans-Josef Nissen. Bezirksbundesmeister Willi Giesen zeichnete Klaus Lamers für insgesamt 18 Jahre Vorstandsarbeit als Brudermeister und zugleich Schießmeister mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz aus. Der stellvertretende Diözesanbundesmeister Hans-Willi Pergens ehrte den Brudermeister Wolfram Strick für seine 25-jährige Tätigkeit als Fähnrich und 19 Jahre Vorstandsarbeit mit dem Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Thomas Wolf und die Brudermeister Lorenz Lübbers, Wolfram Strick und Jungschützenbrudermeister Dennis Sander. Auf Antrag wurden erstmalig die Posten des Leutnants des letzten Zuges (Dirk Olbrich), des Stabsarztes (Marcel Zeiß) und des Spießes (Stefan Hermans) von der Versammlung gewählt. Der Vorsitzende Thomas Wolf teilte die Planungen für das Schützenfest mit und Schützenkönig Michael Winzen stellte sein Offizierskorps für das Schützenfest 2024 vor, bei dem es vorerst keine Pferde beim Umzug geben wird. Diese Entscheidung traf der Vorstand in Absprache mit den Offizieren und aufgrund vermehrter Anfragen der Mitglieder. Wie es dann mit diesem Thema weitergeht, soll zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Auf jeden Fall würde es dann in der Gemeinde keine Bruderschaft oder Schützengesellschaft geben, bei der Pferde mit der Generalität einem Umzug voran reitet.