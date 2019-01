Auto, Roller und Tonnen brannten : Ist in Brüggen ein Feuerteufel unterwegs?

An der Brachter Straße in Brüggen brannten in der Nacht zu Sonntag ein Pkw, ein Motorroller und zwei Papiermülltonnen. Foto: Feuerwehr Brüggen

Von Sabine Janssen Am Wochenende brannten an der Brachter Straße ein Auto, ein Motorroller und zwei Papiertonnen. Es ist der jüngste Vorfall einer Reihe ungeklärter Brände in der Gemeinde. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zeigte sich sehr besorgt.

Am Freitag nach Weihnachten brannte ein Müllcontainer am Birkenweg. Am Wochenende des 17./18. Novembers stand eine Mülltonne an der Königstraße in Bracht in Flammen. Etwa zur gleichen Zeit hatte jemand versucht, den Bücherschrank an der Marktstraße anzuzünden – zum zweiten Mal im vergangenen Jahr. Erst Ende Juli war der Bücherschrank durch Feuer zerstört worden. Im August war die Schutzhütte in Bracht-Heidhausen, ein Treffpunkt für rüstige Rentner, niedergebrannt. Im Oktober 2017 evakuierte die Feuerwehr nach einem Kellerbrand ein Mehrfamilienhaus an der Brachter Straße. Mal brennt eine Hecke, mal Baumabfall, mal ein Zaun und des öfteren eine Mülltonne. Die Liste der ungeklärten Brände in Brüggen ist lang.

Ein erneuter Vorfall ist am Wochenende hinzugekommen: Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag an der Brachter Straße in Brüggen einen Pkw, einen Motorroller und zwei Papiermülltonnen angezündet. Wie die Polizei berichtete, ging gegen 4.57 Uhr bei der Brüggener Feuerwehr die Meldung über Feuer an der Brachter Straße ein. 15 Einsatzkräfte rückten aus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannten der Pkw, der Roller und die Mülltonnen vollständig aus. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro. „Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden“, sagte Michael Köhler von der Polizei-Leitstelle am Sonntag. Mehr könne höchstens das zuständige Kommissariat am Montag sagen, wenn das überhaupt aus ermittlungstaktischen Gründen möglich sei, so der Polizeibeamte.

Info Gellen: „Das ist ein Anschlag auf uns alle!“ Aufruf Bürgermeister Frank Gellen (CDU) hat nach dem Brand vom Wochenende erneut zur Achtsamkeit aufgerufen: „Das ist keine Aufforderung zur gegenseitigen Bespitzelung, aber melden Sie bitte alle ungewöhnlichen Ereignisse der Polizei! Die Brände sind ein Anschlag auf uns alle.“ Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 02162 3770.

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zeigte sich besorgt. „Wir müssen leider feststellen, dass es seit etwa gut zwei Jahren eine Häufung ungeklärter Brandfälle in unserer Gemeinde gibt.“ Die Vorkommnisse seien nicht auf einen Ort beschränkt. Sie beträfen den Ortsteil Brüggen und den Ortsteil Bracht. Über den Brand des Bücherschranks im Sommer ist Gellen immer noch bestürzt. „Wir tun vieles, um den Ortsteil aufzuwerten und unsere Bemühungen wurden mutwillig zerstört“, sagte Gellen am Sonntag.



„Auch wenn bei den jüngsten Bränden keine Menschen verletzt wurden, gibt es keine Garantie, dass nicht in Zukunft einmal Menschen zu Schaden kommen.“ Gellen erinnerte an die Schutzhütte in Bracht-Heidhausen, die im August lichterloh in Flammen aufging. „Wegen der Trockenheit des Grenzwaldes im Sommer hätte das leicht in einer Katastrophe münden können.“ Bei einem Feuer im Oktober 2017 wurden dagegen Menschen verletzt. An der Brachter Straße brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses. Der Rauch zog über das Treppenhaus hoch zu den Wohnungen. Die Bewohner verließen das Haus mit Hilfe der Feuerwehr über Dreh- und Steckleitern. 14 Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Einen technischen Defekt schloss die Polizei aus.

Im Januar 2018 brannte ebenfalls an der Brachter Straße eine Mülltonne. Dort stellte die Polizei Spuren fest, die auf einen Brandbeschleuniger hindeuteten. Im Sommer 2017 brannte an der gleichen Straße eine Hecke.