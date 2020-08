Verkehr in Brüggen : Ortsdurchfahrt Alst am Sonntag wieder frei

Ortsdurchfahrt Alst am Sonntag wieder frei

Verkehr in Brüggen

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt soll am Sonntag aufgehoben werden (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Brüggen Die Ortsdurchfahrt nach Alst war seit Mittwoch gesperrt. Dort musste der Kanal repariert werden. Laut Gemeinde soll die Sperrung am Sonntag, 16. August, aufgehoben werden.

Die Landstraße 387 zwischen der Brüggener Straße und der Boerholzer Straße wird am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben. Dies teilte Martin Houbertz vom Fachbereich Bauen und Planen der Gemeindeverwaltung Brüggen mit.

Die Sperrung war am Mittwoch eingerichtet worden, weil der Kanal repariert werden musste. „Zwischenzeitlich wurden die Reparaturen beendet, so dass die Ortsdurchfahrt Alst ab Sonntag, 16. August, wieder uneingeschränkt befahrbar ist“, kündigt Houbertz an.