Partnerschaft soll ausgebaut werden : Brüggen als „Europaaktive Kommune“ ausgezeichnet

Brüggen Nach der Partnerschaft mit dem niederländischen Beesel hatte sich die Verwaltung zur Wettbewerbsteilnahme entschlossen.

(busch-) Freudig und überrascht: So reagierte am Mittwoch Brüggens Bürgermeister Frank Gellen auf die Nachricht, dass die Landesregierung seine Gemeinde erstmals als „Europaaktive Kommune“ ausgezeichnet hat. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgreich war“, sagte der Verwaltungschef.