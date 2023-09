Autor aus Brüggen Alexander Niggemann legt neues Buch vor

In „#GernePerDu“ nimmt Alexander Niggemann die Leser mit auf eine fesselnde Entdeckungsreise der interkulturellen Kommunikation. Er entfaltet subtile Nuancen der Höflichkeit, beleuchtet gesellschaftliche Normen und Bräuche und bietet einen umfassenden Blick auf das, was uns als Menschen verbindet. Seine tiefe Verwurzelung am Niederrhein im nordrhein-westfälischen Golddorf in der Burggemeinde Brüggen, spielt eine prägende Rolle in seinem kreativen Prozess. Die malerischen Schwalmauen bieten ihm bei Spaziergängen mit seinem Hund an seiner Seite stets eine inspirierende Kulisse für seine Werke und Reflexionen.