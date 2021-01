Brüggener kritisiert Situaton am Arztzentrum : Ärger über Aufzug und Tiefgarage

Die Ein- und Ausfahrt in die Tiefgarage am Hausarztzentrum Brüggen kostet viel Zeit und Nerven, denn es darf immer nur ein Auto bei grüner Ampel fahren, kritisiert der Brüggener Andreas Gutjahr. Foto: Ester Ana Hädicke

Brüggen Zu viele Menschen im „Hausarztzentrum-Brüggen“ benutzen trotz Corona gemeinsam den Aufzug, kritisiert Andreas Gutjahr. Wie dagegen Johann Arens als Leiter des Zentrums die Situation einschätzt.

„Die Ein- und Ausfahrt in die Tiefgarage kostet viel Zeit und Nerven, denn es darf immer nur ein Auto bei grüner Ampel fahren“, sagt Gutjahr. „Und das dauert immer eine gefühlte Ewigkeit.“ Was den 59-Jährigen zudem ärgert und was er für gefährlich hält: die fehlende Straßenmarkierung vor der Tiefgarage. „Die meisten Autofahrer wissen nicht, in welche Richtung sie beim Verlassen der Tiefgarage fahren sollen“, meint der Brüggener. Dadurch soll es nach seiner Schilderung schon zu zahlreichen gefährlichen Situationen gekommen sein. „Wenn man geradeaus fährt, kommt man genau in den Gegenverkehr“, erklärt Andreas Gutjahr.