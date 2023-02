Erfolgreiche Reihe in Brüggen Änderung beim nächsten Konzert „Sonntagsklänge“

Unter dem Titel „Die Luft ist voller Harfenklänge“ präsentiert sie nun sowohl die Konzertharfe als auch die keltische Harfe. Oft werde die Konzertharfe als „Königin unter den Instrumenten“ bezeichnet. Allein der Anblick dieses raumfüllenden, großen und doch fein gearbeiteten, Instrumentes, sei für viele Konzertbesucher ungewöhnlich. In einem breit gefächerten Repertoire (Werke etwa von J. Paschelbel und C. Debussy) mit einer großen Bandbreite an Klängen und Dynamik sowie in spielerisch-virtuosen Passagen werde die Konzertharfe umfassend präsentiert. Reizvoll sei der stete Wechsel mit der deutlich kleineren, keltischen Harfe, die mit ihrem weichen, helleren Klang sowie ausgewählten träumerischen keltischen Melodien begeistere. Zu beiden Instrumenten gibt die Musikerin Hintergrundinformationen.