Weihnachten in Brüggen Adventsmarkt auf dem Genholter Hof mit Buden, Lesung und Musik

Und was ist mit den Miet-Gärten? Davon soll es erst mal zehn Stück geben, wie Christina Ingenrieth erzählt. Kommt die Idee im ersten Jahr gut an, könnten weitere Flächen hinzugenommen werden. Der Genholter Hof bietet jeweils 40 Quadratmeter große Parzellen an, die für eine Saison zum Preis von 230 Euro gemietet werden können. Die Saison dauert je nach Witterung ungefähr von Mai bis Ende Oktober. Das Team des Hofes übernimmt die Bodenvorbereitung und das erste Aussäen. Angebaut werden können in 19 Reihen zum Beispiel Feldsalat, Brokkoli, Kartoffeln, Radieschen, Zucchini, Spinat, Rotkohl, Zwiebeln, Sellerie und Rote Bete. Etwa ein Viertel der Parzelle soll unbestellt bleiben, auf der Fläche können die Nutzer nach eigenen Vorlieben zusätzlich anbauen. Sie sollten etwa zwei bis drei Stunden Gartenarbeit pro Woche einkalkulieren. Die Gärten sollen von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein. Interessenten können sich beim Adventszauber informieren oder per E-Mail an c.ingenrieth@genholter-hof.de Kontakt zu Christina Ingenrieth aufnehmen.