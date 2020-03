Konzert in Brüggen : Konzert der Dudelsackspieler zum Ende der Winterschool

Konzert in Brüggen

Brüggen In Brüggen proben Dudelsackspieler und Trommler.

Nachbarn der Jugendherberge am Brüggener Eggenberg kennen das schon: Eine ganze Woche erklingen bei schönem Wetter auch aus dem kleinen Wäldchen neben der Jugendherberge Dudelsäcke und Trommeln. Die Teilnehmer des jährlichen Brüggener „Piper’s Corner Winterschool“-Workshops proben für ihren Auftritt beim Abschlusskonzert. Es findet am Freitag, 6. März, im Brachter Bürgersaal, Marktstraße 7, statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Unterrichtet werden die Workshop-Teilnehmer in dieser Woche von Weltklasse-Lehrern des National Piping Centre im schottischen Glasgow und international bekannten Lehrern für Snare Drum, Tenor- und Bass-Trommel, darunter auch Größen wie Dudelsack-Hersteller Willie McCallum und Mark Wilson, Senior Champion Snare Drumming Instructor, die eine lange und freundschaftliche Beziehung zu den Brüggener Organisatoren des Workshops, Heike und David Johnston, führen.

In Brüggen lernen Anfänger und fortgeschrittene Dudelsackspieler und Trommler. Beim Abschlusskonzert kommen Liebhaber der traditionellen Musik ebenso auf ihre Kosten wie die Freunde moderner Klänge. Mit dabei sind die Deutschen Meister im irischen Tanz der Greenwood School of Irish Dance aus Bonn sowie der irische Sänger Mark Bennett und die Band Crossed Swords Pipes and Drums. Auch die Lehrer der Workshops präsentieren ihr Können. Zum Finale des Konzerts sind unter anderem Evergreens wie „Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ zu hören, die sicherlich für Gänsehautmomente sorgen werden.