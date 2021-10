Brüggen : 72.800 Euro Fördermittel vom Land für TSF Bracht

Brüggen Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes erhalten jetzt die Turn- und Sportfreunde Bracht 72.800 Euro. Sie können jetzt den geplanten Bau der 100-Meter-Laufbahn angehen.

Gute Nachrichten für alle Sportler der Turn- und Sportfreunde 1901/1920 Bracht in Brüggen. In der ersten Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten sie insgesamt 72.800 Euro für die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn. Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können. Der Verein in Bracht hat 1100 Mitglieder, davon 450 Kinder und Jugendliche.