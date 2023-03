Unfall in Brüggen Autofahrer landet erst im Grün, dann im Gartenzaun

Brüggen · Ein 65-jähriger Mann aus Brüggen ist am Dienstagabend bei einem Unfall mit seinem Wagen leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann gegen 17.40 Uhr ohne Beifahrer in seinem Fahrzeug auf der Wildor-Hollmann-Straße in Brüggen unterwegs, er war zuvor aus der Richtung Eichenweg gekommen.

29.03.2023, 13:45 Uhr

Ein 65-jähriger Mann aus Brüggen ist am Dienstagabend bei einem Unfall leicht verletzt worden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Plötzlich spürte der Brüggener derart starke körperliche Beschwerden, dass er die Kontrolle über die Steuerung seines Wagens verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und landete zunächst im dortigen Grünstreifen. Anschließend streifte der Unfallfahrer noch einen Baum. Der Wagen kam erst zum Stehen, als er ungebremst in einen Gartenzaun prallte. Bei dieser Unfallfahrt zog sich der 65-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

(busch-)