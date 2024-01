Kundgebung auf Kreuzherrenplatz 600 Menschen demonstrieren in Brüggen gegen Extremismus

Zu der Kundgebung hatten CDU, SPD, Grüne, FDP, die Wählergemeinschaft „Wir für Brüggen“ und die „Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft“ kurzfristig aufgerufen. Die Brüggener Politiker schließen sich damit zahlreichen anderen Städten in ganz Deutschland an. Auslöser für die Demonstrationen war ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne CDU-Mitglieder teilnahmen und bei dem Pläne erörtert wurden, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben.