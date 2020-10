Diskussion um 50 Jahre alten Baum in Brüggen : 559 Unterschriften für Silberahorn

Gaby Tröger, Sprecherin von B90/Die Grünen, übergibt Unterschriften zum Erhalt des Silberahorns am Kreuzherrenplatz an Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Foto: Grüne

Brüggen Bündnis 90/Die Grünen in Brüggen kämpfen gegen die geplante Fällung des Baumes vor St. Nikolaus. Was das für die nächste Ratssitzung am 9. Oktober bedeutet.

Bis 30. September haben 559 Menschen eine Unterschriftenaktion von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt. Sie wollen erreichen, dass der rund 50 Jahre alte Silberahorn auch nach der Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes erhalten bleibt. „Wir waren von dieser großen Resonanz überrascht“, sagt Gaby Tröger, eine der beiden Sprecherinnen der Grünen. Auch viele Geschäftsleute hätten unterschrieben. Sogar nach der Abgabe der gesammelten Unterschriften hätten sich Menschen gemeldet, die auch noch für den Erhalt des Silberahorns unterschreiben wollten.

Was wollen die Grünen erreichen?

In der nächsten Ratssitzung am Freitag, 9. Oktober, steht die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes auf der Tagesordnung. Dabei geht es um den Auftrag für die Ausführungsplanung, zuvor muss der Rat den Entwurf für den Platz verabschieden. Die Bündnisgrünen wollen den Beschluss in der Form ergänzen, dass „die Ausgestaltungsvariante einen Bestandsschutz des dort stehenden Silberahorns zwingend vorsieht“. Sie führen an, dass der Baum laut Einschätzung von Baumexperten und einem der Gemeinde vorliegenden Baumgutachten von 2015 als gesund einzustufen sei. Er sei zudem ortsprägend. Sie halten es für befremdlich, einen gesunden Baum zu fällen, wenn der Kreuzherrenplatz für rund 600.000 Euro umgestaltet wird. Dabei könne der Silberahorn miteinbezogen werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 30. September haben sieben Aktive der Bündnisgrünen die gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Frank Gellen (CDU) übergeben. Zusammen mit einer Anregung nach Paragraf 24 Gemeindeordnung NRW. Diese Anregung steht in der nächsten Ratssitzung auf der Tagesordnung.

Was schlägt die Verwaltung vor?