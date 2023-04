Kunst-Premiere in Brüggen Werke von 31 Kreativen auf der Kunstroute

Brüggen · In Brüggen ist am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr zum ersten Mal eine Kunstroute zu entdecken. Was sie Kunstinteressierten bietet und welche Informationen dazu jetzt wichtig sind.

21.04.2023, 17:03 Uhr

Einige Teilnehmer der ersten Kunstroute in der Gemeinde Brüggen zeigen die Säulen in bunten Piet-Mondrian-Farben, die die 16 Kunstorte kenntlich machen. Foto: Berger

Von Daniela Buschkamp und Birgit Sroka

Zeitgenössische Kunst in ungewöhnlicher Atmosphäre erleben: Das bietet die erste Kunstroute Brüggen-Bracht-Born. Diese Idee setzte der Brachter Fotograf Uli Berger mit der Gemeindeverwaltung um.