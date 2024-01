Mit Sturmhaube maskiert Brüggener trifft Einbrecher auf dem Flur

Verdächtige Geräusche an der Wohnungstür haben einen 20-jährigen Brüggener in einem Mehrfamilienhaus an der Lüttelbrachter Straße am Dienstag, 30. Januar, gegen 12 Uhr aufmerken lassen. Plötzlich, so die Polizei, stand ein unbekannter Mann im Flur, der dann aber sofort die Flucht ergriff. Der 20-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, blaue Jeans, schwarze Jacke. Maskiert war er mit einer Sturmhaube. Er sei mit einem weißen Transporter in Richtung Brüggen weggefahren.