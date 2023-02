Diebe am Friedhof in Brüggen 12.000-Euro-Rasenmäher gestohlen

Gerade erst gekauft – und schon gestohlen: Der neue Aufsitzrasenmäher, den die Brüggener Verwaltung für die Pflege des Friedhofs an der Herrenlandstraße angeschafft hat (Wert: rund 12.000 Euro laut Kämmerer Oliver Mankowski) ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen worden. Dies erklärte Mankowski gegenüber der Redaktion. „Der Aufsitzmäher befand sich mit anderen Materialien und Geräten in den abgeschlossenen Garagen hinter der Friedhofshalle. Der Diebstahl ist am Montagmorgen entdeckt worden“, erläuterte er weiter. Insgesamt gibt Mankowski den Wert der gestohlenen Gegenstände mit rund 15.000 Euro an.