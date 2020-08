Bürgermonitor aus Brüggen : Raser im Radar der Anwohner

Brüggen Besonders abends, sobald die Sonne untergeht, soll es richtig losgehen: Autofahrer brettern mit hohen Geschwindigkeiten durch Heidhausen und drehen ihre Motoren mit unerträglicher Lautstärke auf.

Wenn Rebecca Konowalsky vor ihrem Wohnhaus in Heidhausen auf die Straße tritt, rauscht der Verkehr an ihr vorbei, aber nicht mit maximal Tempo 30, wie es die Verkehrsschilder eigentlich verlangen. „Der Wahnsinn der Raserei ist hier nicht mehr auszuhalten“, erzählt die 29-Jährige. Auf dem Infoportal der Burggemeinde beschwerte sich die Anwohnerin über die Situation und appelliert an die Gemeinde einen stationären Blitzer aufzustellen.