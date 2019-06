Niederkrüchten : Brücken ächzen unter schwerem Verkehr

Mittelfristigen Sanierungsbedarf gibt es in Varbrook auch bei den Durchlassen der Silverbeek auf Höhe der Hausnummern 24 und 76 sowie am Durchlass Varbrooker Kirchweg. Am Varbrooker Kirchweg soll zunächst die Fahrbahn verengt werden, so dass die Stelle nur noch einspurig passierbar ist. Foto: Jochen Smets

Niederkrüchten In Niederkrüchten-Varbrook streiten Anwohner und Landwirte um eine marode Brücke. Sie ist ein Nadelöhr für den landwirtschaftlichen Verkehr. Die Mitglieder im Planungsausschuss einigten sich auf einen Kompromiss.

Spannend ist nun die Frage, wie es nach der Sanierung weitergeht. Die Anwohner in Varbrook wünschen sich eine dauerhafte Sperrung des Durchlasses für schwere Fahrzeuge. Viele klagen, dass die Landwirte mit ihren Maschinen und Lastwagen dort oft zu schnell und obendrein sogar nachts fahren. „Die Fahrzeuge und Maschinen, die heute in der Landwirtschaft vor allem von Lohnunternehmen eingesetzt werden, wurden immer größer, schwerer, höher und breiter. Hierzu gehören mittlerweile auch 40-Tonnen-Lkw, um Dünger an- und Ernten abzutransportieren. Die Wege und Ortsdurchfahrten sind aber immer noch dieselben wie vorher. Vor allem zwischen den Häusern Varbrook 50 und 52 ist die Durchfahrt so schmal, dass es bereits mehrfach zu Beschädigungen an Häusern und Grundstücken gekommen ist“, kritisiert Anwohner Lothar Prinz in einem Schreiben an die Kommunalpolitiker.