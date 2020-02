Engagement in Niederkrücten : Bruderschaftler wählen Vorstand

Engagement in Niederkrücten

Niederkrüchten Die Bruderschaft Blonderath, Ryth, Silverbeek, Varbrook wählte ihren Vorstand.

Die St.-Brigitta-Schützenbruderschaft Blonderath, Ryth, Silverbeek, Varbrook hat sich im alten Kuhstall bei Klerks in Niederkrüchten-Ryth zur Jahreshauptversammlung getroffen. 82 Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt. Dabei wurden mehrere Positionen im Vorstand neu besetzt oder getauscht. Heinz Bongartz bleibt Präsident der Bruderschaft. Nach seiner Wahl bedankte er sich für das langjährige Vertrauen der Mitglieder und bestätigte: „Es macht Spaß, in Ryth im Vorstand zu sein.“ Die Bruderschaftler wählten Claudia Kebeck als Kassiererin, Achim Köllmann zum stellvertretenden Kassierer, Doris Berendes zur stellvertretenden Schriftführer sowie Stefan Wolfs und Michael Kohnen in die Beisitzerpositionen.