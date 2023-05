Schützenefst 2023 in Schwalmtal-Lüttelforst Bruderschaft Lüttelforst feiert mit der ersten Schützenkönigin

Wer ist das Königspaar und wer gehört zum Königinnenhaus? In der Lüttelforster Bruderschaft gibt es mit Doris Berendes (60) die erste Schützenkönigin in der Vereinsgeschichte. Sie bringt Erfahrung im Königsspiel mit: Ihr Ehemann Peter Berendes war nicht nur Schützenkönig in Lüttelforst und in Ryth, sondern auch Bezirkskönig in Schwalmtal-Brüggen und in Niederkrüchten. Berendes lebt in Vaarbrok; sie hat während des Schützenfestes das Pfarrheim Lüttelforst 83 als Sommerresidenz gewählt. Ihre Ministerinnen sind Ulrike Wolter und Ulrike Kleinen, ihr Königsadjutant ist Dietmar Schmitz.