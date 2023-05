Neue Veranstaltungen in Brüggen Mit Geld vom Bund kann Bruderschaft zum ersten Familientag einladen

Es ist nicht das einzige kostenfreie Angebot daraus in diesem Jahr. Bis jetzt sind Tagesausflüge, etwa zum Borussiapark (22. Juni, Anmeldung beim Jugendtreff Born) oder zum Phantasieland (4. Juli, Anmeldung über das Secondhome) geplant sowie zwei Ferienfahrten, die Aufwertung des Skateparks am Vennberg und Kino am Stall mit Hobby-Horsing (August 2023).