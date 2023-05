Schützenfest in Niederkrüchten-Elmpt Bruderschaft feiert mit einem König und einem Kaiser als Adjutanten

Es ist das Wochenende der Schützenfeste im Grenzland. Sowohl in der Gemeinde Brüggen (in Börholz-Alst), als auch in Schwalmtal-Vogelsrath und in Niederkrüchten-Elmpt wird ab Christi Himmelfahrt Schützenfest gefeiert. So ist das Fest in Elmpt geplant.